Володин поддержал предложения СК по регулированию использования электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал предложения Следственного комитета РФ по регулированию использования электросамокатов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер ГД поручил профильным думским комитетам изучить подготовленные СК предложения по обеспечению безопасности использования электросамокатов. Володин назвал правильным, когда правоприменители предлагают свое видение решения проблем.

Как считает председатель Госдумы, в сфере обеспечения безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужен комплексный подход с учетом находящихся на рассмотрении нижней палаты инициативы.

По данным СК, количество ДТП с участием СИМ существенно увеличилось, как и число погибших и потерпевших в них. Только за первые шесть месяцев 2024 года в таких авариях погибли три ребенка, количество пострадавших составило 354.

В ведомстве отметили, что во всех случаях виноваты были водители СИМ, при этом большинство средств индивидуальной мобильности соответствовали по характеристикам транспортным средствам, но к ним не относятся. Поскольку условия их допуска к участию в дорожном движении не прописаны, привлечение владельцев СИМ к ответственности за ДТП проблематично, подчеркнули в Следственном комитете.

Между тем правила движения электросамокатов и других СИМ в новом сезоне могут ужесточить. В Госдуме рассматривают предложение запретить двухколесному транспорту ездить по тротуарам и развивать большую скорость.

В Москве намерены вернуться к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 километров в час. В Мосгордуме считают, что инициатива позволит сократить число аварий с их участием.