Сезон проката самокатов в Москве может стартовать 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезон проката самокатов в Москве может стартовать в субботу, 15 марта, при благоприятной погоде. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Если погода не изменится, это и будет дата запуска", – рассказал Ликсутов.

Ранее в столичном Дептрансе пояснили, что новый сезон аренды электросамокатов в столице начнется при стабильной плюсовой температуре. Жители и гости города смогут арендовать средства передвижения по новым правилам. В частности, пользователи смогут взять транспорт только после прохождения верификации через Mos ID.

Кроме того, в Москве намерены вернуться к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 километров в час в конце марта. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что вопрос скоро станет крайне актуальным в связи с наступлением сезона проката.