В Дептрансе рассказали, когда начнется сезон аренды электросамокатов в Москве

Прокат электросамокатов в Москве может начаться раньше обычного, сообщили власти города. При этом в 2025 году взять его в аренду можно будет только при соблюдении новых правил. О главных изменениях – в материале Москвы 24.
Погодные условия
Сезон аренды электросамокатов в Москве начнется при стабильной плюсовой температуре и почти полном отсутствии снега, рассказали в столичном департаменте транспорта. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, основным условием является сухость дорожного покрытия, так как от этого напрямую зависит безопасность поездок.
"Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погодных условий", – уточнили в пресс-службе Дептранса.
Сервисы аренды, в свою очередь, уже приводят самокаты в порядок: их моют, ремонтируют, при необходимости меняют оклейку и устанавливают надежные номерные знаки. В 2025 году для пользователей будут доступны 60 тысяч единиц этого вида транспорта, уточнили ТАСС в пресс-службе Дептранса.
Тем временем сезон проката электросамокатов уже начался в Подмосковье, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. Пока аренда доступна в 13 городах, а к 15 марта их число возрастет до 39. Парковочные зоны как обычно будут расположены у автостанций, станций МЦД, метро и в местах притяжения людей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Аренда по-новому
Сезон проката электросамокатов в 2025 году пройдет по новым правилам. В частности, пользователи смогут взять транспорт в аренду только после прохождения верификации через Mos ID. Опция доступна только тем, у кого есть полностью заполненная учетная запись на сайте mos.ru.
Эти меры необходимы, чтобы повысить уровень безопасности, объяснил Максим Ликсутов.
Таким образом, взять самокат напрокат смогут только те, кому есть 18 лет. За нарушение этого правила установлен штраф в размере 100 тысяч рублей. В то же время для пользователей будет действовать тестовый период из пяти поездок, чтобы пройти верификацию в комфортном режиме (уведомления о ее необходимости начнут поступать регулярно). Если процедура подтверждения личности так и останется не пройденной, доступ к аренде ограничат до прохождения верификации.
Водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны соблюдать и ряд других правил. Согласно ПДД, взрослым можно ездить по велосипедным или велопешеходным дорожкам. Но если их нет или по ним невозможно проехать, разрешено двигаться по обочине дороги. Если и она отсутствует, а СИМ оборудовано тормозами, катафотами и звуковым сигналом, допускается выезд на правый край проезжей части. Но только там, где автомобилям разрешается ехать не быстрее 60 километров в час.
Максимальная скорость электросамоката на специальной дорожке не должна превышать 25 километров в час. Среди пешеходов же ее нужно сбрасывать до скорости потока. Кроме того, нельзя ездить вдвоем на самокате, который для этого не приспособлен.
Также наказать водителя СИМ могут за езду в нетрезвом виде, ДТП с пострадавшими, переезд нерегулируемого пешеходного перехода, создание помех для движения других транспортных средств. Штрафы предусмотрены в размере от 800 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от проступка. А если авария, в которой виновен водитель СИМ, обернулась тяжким вредом здоровью или смертью, самокатчик может получить наказание вплоть до лишения свободы.