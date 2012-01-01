В Дептрансе рассказали, когда начнется сезон аренды электросамокатов в Москве

Прокат электросамокатов в Москве может начаться раньше обычного, сообщили власти города. При этом в 2025 году взять его в аренду можно будет только при соблюдении новых правил. О главных изменениях – в материале Москвы 24.

Погодные условия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сезон аренды электросамокатов в Москве начнется при стабильной плюсовой температуре и почти полном отсутствии снега, рассказали в столичном департаменте транспорта. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, основным условием является сухость дорожного покрытия, так как от этого напрямую зависит безопасность поездок.

"Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погодных условий", – уточнили в пресс-службе Дептранса.





из сообщения пресс-службы Дептранса Будем смотреть по погоде, надеемся, что сервис проката заработает совсем скоро.

Сервисы аренды, в свою очередь, уже приводят самокаты в порядок: их моют, ремонтируют, при необходимости меняют оклейку и устанавливают надежные номерные знаки. В 2025 году для пользователей будут доступны 60 тысяч единиц этого вида транспорта, уточнили ТАСС в пресс-службе Дептранса.

Тем временем сезон проката электросамокатов уже начался в Подмосковье, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. Пока аренда доступна в 13 городах, а к 15 марта их число возрастет до 39. Парковочные зоны как обычно будут расположены у автостанций, станций МЦД, метро и в местах притяжения людей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Аренда по-новому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезон проката электросамокатов в 2025 году пройдет по новым правилам. В частности, пользователи смогут взять транспорт в аренду только после прохождения верификации через Mos ID. Опция доступна только тем, у кого есть полностью заполненная учетная запись на сайте mos.ru.

Эти меры необходимы, чтобы повысить уровень безопасности, объяснил Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов руководитель столичного департамента транспорта Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП.

Таким образом, взять самокат напрокат смогут только те, кому есть 18 лет. За нарушение этого правила установлен штраф в размере 100 тысяч рублей. В то же время для пользователей будет действовать тестовый период из пяти поездок, чтобы пройти верификацию в комфортном режиме (уведомления о ее необходимости начнут поступать регулярно). Если процедура подтверждения личности так и останется не пройденной, доступ к аренде ограничат до прохождения верификации.

Водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны соблюдать и ряд других правил. Согласно ПДД, взрослым можно ездить по велосипедным или велопешеходным дорожкам. Но если их нет или по ним невозможно проехать, разрешено двигаться по обочине дороги. Если и она отсутствует, а СИМ оборудовано тормозами, катафотами и звуковым сигналом, допускается выезд на правый край проезжей части. Но только там, где автомобилям разрешается ехать не быстрее 60 километров в час.

Максимальная скорость электросамоката на специальной дорожке не должна превышать 25 километров в час. Среди пешеходов же ее нужно сбрасывать до скорости потока. Кроме того, нельзя ездить вдвоем на самокате, который для этого не приспособлен.

Также наказать водителя СИМ могут за езду в нетрезвом виде, ДТП с пострадавшими, переезд нерегулируемого пешеходного перехода, создание помех для движения других транспортных средств. Штрафы предусмотрены в размере от 800 до 1,5 тысячи рублей в зависимости от проступка. А если авария, в которой виновен водитель СИМ, обернулась тяжким вредом здоровью или смертью, самокатчик может получить наказание вплоть до лишения свободы.

