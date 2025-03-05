В РФ поддержали идею о введении обязательного страхования для электросамокатов

Фото: 123RF/naonovoa

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) позитивно высказался об идее введения обязательного страхования для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

В союзе подчеркнули важность и актуальность этого вопроса. Однако ВСС обратил внимание, что для принятия соответствующего постановления необходимо сначала решить проблему государственной регистрации СИМ, а также вопрос их идентификации.

В настоящее время ВСС активно занимается проработкой этих проблем, заверили в пресс-службе, добавив, что организация планирует представить свои предложения в соответствующие органы государственной власти.

Обязательное страхование для владельцев и пользователей электросамокатов предлагается сделать по аналогии с ОСАГО. Как прокомментировал инициативу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, эта мера позволит получить компенсацию в случае ДТП.

Сейчас водители электросамокатов не подчиняются четким правилам, как автомобилисты. В случае аварии могут возникать сложности при установлении виновных и взыскании компенсаций пострадавшим.