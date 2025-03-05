В России предложили ввести обязательное страхование для пользователей электросамокатов

В России предложили ввести обязательное страхование по аналогии с ОСАГО для владельцев и пользователей электросамокатов. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит получить компенсацию в случае ДТП.

Сейчас водители электросамокатов не подчиняются четким правилам, как автомобилисты. В случае аварии могут возникать сложности при установлении виновных и взыскании компенсаций пострадавшим.

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