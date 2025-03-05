Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 07:15

Транспорт

В России предложили ввести обязательное страхование для пользователей электросамокатов

В России предложили ввести обязательное страхование для пользователей электросамокатов

В России могут внести изменения в правила поведения на железной дороге

В Госдуме предложили ограничить доступ к каршерингу лицам до 21 года

"Мой район. Новости": реконструкцию развязок с МКАД проведут на востоке Москвы

Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Новости часа: участниками проекта "Зима в Москве" стали почти 30 млн горожан

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Тысячи самокатов готовят к сезону в Москве

"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 73 в Крылатском

В России предложили ввести обязательное страхование по аналогии с ОСАГО для владельцев и пользователей электросамокатов. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит получить компенсацию в случае ДТП.

Сейчас водители электросамокатов не подчиняются четким правилам, как автомобилисты. В случае аварии могут возникать сложности при установлении виновных и взыскании компенсаций пострадавшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика