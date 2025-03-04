Синоптик Леус: снежный покров в Москве растает к 7 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров растает в Москве к пятнице, 7 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, календарная весна началась в столице со снегом высотой в 2 сантиметра, а в прошедшее воскресенье, 2 марта, снежный покров вырос до 4 сантиметров.

"Таким он остается вот уже третий день подряд, и это несмотря на то, что начиная с 1 марта среднесуточная температура воздуха в столице держится выше нулевой отметки", – рассказал он в своем телеграм-канале.

В среду, 5 марта, снежный покров в городе вновь обновится, но так как процессы таяния будут преобладать, высота снега в столице не увеличится и останется на таких же значениях, уточнил Леус.

При этом начиная с четверга, 6 марта, мегаполис накроет мощная тепловая волна, которая и поспособствует таянию снега. На максимум она выйдет в последние три дня этой недели, достигнув 7–9 градусов тепла.

"Также тепло будет и в понедельник (10 марта. – Прим. ред.), а затем температурный фон будет понижаться. Ну а что же снег – предварительные прогнозы говорят о том, что в этом марте мы его еще увидим в столице, а произойдет это в начале второй половины марта", – заключил метеоролог.

В свою очередь, синоптик Александр Ильин ранее спрогнозировал до 10–12 градусов в конце этой недели в Москве. Причем плюсовые значения ожидаются и в ночные часы, а атмосферное давление в городе начнет расти после 6 марта.

Вместе с тем метеоролог Евгений Тишковец не исключил рост температуры до отметки в плюс 14 градусов в Москве в ближайшие выходные. В связи с этим он предположил установление нового рекорда для 8 марта, который был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до плюс 8,6 градуса.

