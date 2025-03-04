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04 марта, 11:30

Общество

Североатлантический циклон принес в Москву дождь и мокрый снег

Североатлантический циклон принес в Москву дождь и мокрый снег

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Североатлантический циклон принес в Москву дождь с мокрым снегом. Несмотря на не весеннюю погоду, температура остается положительной – до плюс 4 градусов. Однако из-за высокой влажности ощущается как 0 или минус 2 градуса.

По прогнозам, настоящая весна придет в Москву к концу недели. В субботу, 8 марта, ожидается до плюс 8 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс 10.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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