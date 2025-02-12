Столичные ветеринары сообщили о бабезиозе у собак после укуса клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные ветеринары зафиксировали в январе девять случаев бабезиоза у собак после укуса клещей. Об этом сообщает ГБУ "Мосветобъединение" в телеграм-канале.

Клещи проснулись на фоне оттепели в начале года, уточнили специалисты.

"Сейчас установилась морозная погода, во время которой клещи неактивны, однако пациенты, у которых проявились симптомы, продолжают поступать", – говорится в сообщении.

Большая часть пациентов – собаки, которых владельцы выгуливали на природных территориях или за пределами города. Однако от клещей во время потепления пострадали только необработанные от вредителей животные.

Горожан попросили заранее обрабатывать питомцев соответствующими препаратами, если прогноз погоды обещает температуру выше нуля.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что клещи могут активизироваться раньше обычного срока из-за бесснежной погоды.

Служба напомнила, что в малоснежную теплую зиму 2014 года, когда температура выше 0 фиксировалась уже с 12 февраля, сезон присасывания клещей начался не в апреле, а в середине марта.