Москвичам напомнили о безопасности во время зимних прогулок с питомцами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Хозяин должен внимательно следить за своим питомцем во время зимних прогулок. Столичный комплекс городского хозяйства опубликовал соответствующие рекомендации в своем телеграм-канале.

"Из-за резких перепадов температуры лед на реках и водоемах становится хрупким, поэтому следует быть аккуратнее", – говорится в публикации.

Москвичей просят не выгуливать питомцев рядом с замерзшими водоемами, для этого лучше приходить на специальную площадку или в парк. Если же приближения к воде избежать не получается, то возле реки не стоит отпускать животное с поводка. Водоплавающих птиц нужно избегать, поскольку питомец может в любой момент сорваться и погнаться за добычей.

Нельзя допускать, чтобы собаки играли на льду, толщина которого неравномерна. Есть риск, что животное может провалиться, предупредили в ведомстве. Если питомец уже оказался в воде, не нужно пытаться самостоятельно спасать его. В такой ситуации необходимо позвонить по номеру 112.

На собак лучше всего надевать яркую одежду, чтобы они были заметны. Во время прогулок в вечернее время следует брать с собой фонарик. На ошейнике у питомца должна быть контактная информация, которая поможет найти хозяина.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное выбежало на акваторию, которая была затянута ряской, думая, что перед ним трава. В результате собака провалилась в воду и стала тонуть.

В нескольких метрах от берега спасатели подхватили животное и вынесли на берег. В результате произошедшего питомец не пострадал, его сразу вернули хозяйке.

