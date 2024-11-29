Спасатели в Москве вытащили упавшую в водоем собаку

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 29 ноября. Маленькая собачка, с которой по набережной прогуливалась женщина, выбежала на акваторию Кожуховского затона, затянутую ряской, думая, что перед ней трава. Животное провалилась в воду и стало тонуть.

Это увидел начальник станции "Кожухово" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, который находился на вахтенном наблюдении. По его тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена спасателей.

В паре метров от берега работники МГПСС подхватили собаку и вынесли на берег. Питомец не пострадал, его передали хозяйке, сказано в сообщении.

Ранее работники ГКУ МО "Мособлпожспас" в Сергиево-Посадском городском округе спасли кошку, которая застряла в вентиляции и просидела там три недели. Инцидент произошел в деревне Ситниково.

Кошка, убегая от собаки, попала в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента. Она оказалась в техподполье и не смогла оттуда самостоятельно выбраться. Хозяева пытались выманить кошку, однако после неудачных попыток обратились к спасателям. Во время спасательной операции специалисты приманили животное настойкой валерьянки, после чего его получилось достать из подпола.