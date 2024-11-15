В Подмосковье спасли кошку, три недели просидевшую в вентиляции

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники ГКУ МО "Мособлпожспас" в Сергиево-Посадском городском округе спасли кошку, которая застряла в вентиляции и просидела там три недели. Об этом пресс-служба организации сообщила в телеграм-канале.

Инцидент произошел в деревне Ситниково. Кошка, убегая от собаки, попала в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента. Она оказалась в техподполье и не смогла оттуда самостоятельно выбраться. Хозяева пытались выманить кошку, однако после неудачных попыток обратились к спасателям.

Во время спасательной операции специалисты расширили отверстие с помощью перфоратора и шанцевого инструмента. Также они приманили животное настойкой валерьянки, после чего его получилось достать из подпола.

Ранее черный конь застрял между заборами двух участков в населенном пункте Киевское Северной Осетии. Для спасения животного прибыли пожарные МЧС РФ. Они аккуратно вывели коня из ловушки и отпустили на волю.