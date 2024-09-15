Спасатели вытащили застрявшего внутри стены котенка на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели достали котенка, который застрял внутри бетонной стены здания на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

"На востоке Москвы сотрудники магазина услышали пронзительный писк из стены здания. Как оказалось, там был котенок. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты МЧС России вытащили малыша из ловушки", – подчеркивается в сообщении.

Сейчас малышу ищут семью.

Ранее сотрудники аэропорта Кольцово Екатеринбурга спасли кошку, которую бросили пассажиры. Питомца забрала к себе сотрудница воздушной гавани. По словам представителя центра транспортной и авиационной безопасности аэропорта, которая забрала кошку, животное пребывало в глубоком шоке. В течение трех дней кошка проявляла агрессию, однако позже начала привыкать к новой обстановке.

Между тем в Уфе спасли кота, застрявшего в вентиляции. В УГЗ города сообщили, что кот залез в канал, однако не смог выйти обратно. Он жалобно мяукал, пока очевидцы не позвонили в службу спасения. Утром кота из заточения вызволили приехавшие на место спасатели.

