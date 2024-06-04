В Уфе спасли застрявшего в квартирной вентиляции кота

Фото: ufa112.ru

В Уфе спасли кота, застрявшего в вентиляции. Об этом сообщается на сайте "Комсомольская правда – Уфа".

Питомец застрял головой и провел в ловушке всю ночь. В УГЗ города сообщили, что кот залез в канал, однако не смог выйти обратно. Он жалобно мяукал, пока очевидцы не позвонили в службу спасения. Утром кота из заточения вызволили приехавшие на место спасатели.

Через некоторое время животное стало поводом для новых мемов. Пользователи соцсетей начали использовать его фото для создания забавных картинок с ироничными подписями. Например, образ застрявшего кота стали использовать для иллюстрации навязчивых услуг или неожиданного появления гостей.

Ранее собака породы шиба-ину по кличке Кабосу, ставшая героем мема и прообразом Доге, умерла на 19-м году жизни. Собака стала известным героем мема после легендарного снимка в 2010 году. Позже морда Кабосу стала символом криптоваалюты Dogecoin. В конце прошлого года у животного диагностировали хроническую лимфолейкемию, которая представляет собой злокачественную опухоль в крови, и острый холангиогепатит – воспаление печени.