30 мая, 17:12Общество
Потерявшегося утенка спасли от огарей в Парке Горького
Птенца заметили около Голицинского пруда в окружении взрослых огарей. Тогда сотрудники решили приютить утенка в специальном вольере.
"С первых минут пернатый малыш полюбил спать в мягком синтепоне, в котором его принесли в новый дом", – говорится в сообщении.
Специалисты парка также отметили быстрый рост птенца и рассказали, что он много ест и часто принимает водные процедуры. Подробностями проживания утенка в вольере планируют делиться с подписчиками.
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