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30 мая, 17:12

Общество

Потерявшегося утенка спасли от огарей в Парке Горького

Видео: телеграм-канал "Парк Горького"

Сотрудники Парка Горького спасли потерявшегося утенка от огарей. Об этом сообщается в телеграм-канале пространства.

Птенца заметили около Голицинского пруда в окружении взрослых огарей. Тогда сотрудники решили приютить утенка в специальном вольере.

"С первых минут пернатый малыш полюбил спать в мягком синтепоне, в котором его принесли в новый дом", – говорится в сообщении.

Специалисты парка также отметили быстрый рост птенца и рассказали, что он много ест и часто принимает водные процедуры. Подробностями проживания утенка в вольере планируют делиться с подписчиками.

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