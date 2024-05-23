Сиамские кобры вылупились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Сиамские кобры появились на свет в Московском зоопарке. Из яиц вылупились 9 детенышей, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр – это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Ее поместили в инкубатор", – говорится в сообщении.

В этом году инкубатор впервые был установлен на экспозиции "Хижина змеелова", где каждый посетитель мог увидеть появление маленькой кобры на свет.

Специалисты поддерживают в инкубаторе влажность до 90% и температуру в 23–29 градусов. Там яйца проводят более 2 месяцев на простерилизованном вермикулите. Когда детеныши вылупляются, они переползают в поддон инкубатора, где проводят сутки, после чего их перемещают во временный контейнер.

В контейнере влажность сохраняется, а температура составляет 25–26 градусов. Также там обеспечивают локальное пятно обогрева и укрытия. В контейнере маленькие кобры живут 2–3 дня.

После этого детенышей переносят в большой террариум, в котором они живут на смеси мульчи и гравия, а также мха сфагнум для влажных участков.

"Интересно, что у кобр пол зависит от температуры инкубации. Регулируя ее, можно определять соотношение самок и самцов, которые появятся на свет", – добавил зоопарк.

Ранее в Московском зоопарке родился ягненок породы уэссан. Для матери роды стали первыми и прошли по запланированному сценарию. Зоологи помогали лишь на этапе перерезания пуповины. Детеныш овцы сразу же после появления на свет встал на ноги, а через пару часов уже смог прыгать и бегать.

