В Крыму родился альпака с необычным рисунком на глазах

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В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах. Он похож на солнцезащитные очки, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Виктора Жиленко.

"У альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, что для туристического Крыма очень символично", – подчеркнул он.

Как уточнил директор парка, солнцезащитные очки востребованы в регионе, поэтому детеныша назвали Модница.

"Она вся белоснежная в солнечных модных очках привлекает внимание. Сейчас находится с мамой в отдельном вольере, питается ее молоком", – сказал он.

Когда малышка окрепнет, ее выпустят в общий вольер.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч животных появились в Московском зоопарке за 10 лет. В 2014 году в зоосаде появились на свет 824 детеныша, а с 2020 года – рождается не менее 1,4 тысячи разных животных в год.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, такие цифры – результат грамотной и слаженной работы ветеринаров и специалистов по уходу, которые стараются создать для животных условия, максимально приближенные к естественным.

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