08 ноября, 09:13Город
Панда Диндин из Московского зоопарка начала играть с детенышем
телеграм-канале сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Сейчас маленькая панда может видеть слышать и видеть окружающие ее предметы.
"Диндин начала играть с малышкой", – написала она.
Акулова пояснила, что подобным образом панда общается с детенышем и воспитывает его.
О рождении детеныша у панд Диндин и Жуи стало известно 30 августа. Позже специалисты определили, что у панд родилась девочка.
В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Сейчас маленькая панда может видеть слышать и видеть окружающие ее предметы.
Московский зоопарк поделился новыми кадрами маленькой панды
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