Панда Диндин из Московского зоопарка начала играть с детенышем

Панда Диндин, проживающая в Московском зоопарке, начала играть со своим детенышем. Об этом в своем телеграм-канале сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

"Диндин начала играть с малышкой", – написала она.

Акулова пояснила, что подобным образом панда общается с детенышем и воспитывает его.

О рождении детеныша у панд Диндин и Жуи стало известно 30 августа. Позже специалисты определили, что у панд родилась девочка.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Сейчас маленькая панда может видеть слышать и видеть окружающие ее предметы.



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