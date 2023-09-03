У детеныша панды из Московского зоопарка начал появляться черно-белый окрас

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

У детеныша большой панды из Московского зоопарка начал появляться характерный черно-белый окрас. Об этом генеральный директор зоопарка Светлана Акулова написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, у малыша темнеют ушки, понемногу чернеет шерсть на лапах, появляются темные кольца вокруг глаз. Она также уточнила, что шерсти становится больше.

"Скоро наш розовый дракончик станет совсем черно-белым медведем", – подчеркнула она.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов, заявлял Сергей Собянин.

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство 19 июля. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных.

В Московском зоопарке опубликовали новое видео с пандой Дин-Дин и ее детенышем