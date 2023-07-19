В Московском зоопарке свели панд для получения потомства

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство, сообщает пресс-служба зоосада.

За животными наблюдают и российские, и китайские специалисты. Они регулярно проверяют анализы, фиксируют физиологические и поведенческие изменения панд. Руководствуясь полученными данными, зоологи решили, что процесс можно запускать. Для контроля над ним из Китая в Москву приехал эксперт по размножению больших панд.

Перед встречей специалисты решили познакомить панд через решетку. Зоологи поняли, что панды заинтересованы и не проявляют агрессии. После этого Жуи впустили в вольер к Диндин.

Беременность у больших панд длится около 4–5 месяцев. На свет появляется один или два малыша, редко три. Весят новорожденные около 100–200 граммов. Все панды мира, в том числе и появившиеся на свет детеныши, принадлежат Китаю и уезжают на родину.

Ранее сообщалось, что российский бамбук, который привезли из Адлера, не устроил больших панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Раньше животные ели бамбук из Китая, однако карантинные меры в период пандемии коронавируса оказали влияние на поставки.

Ежедневно панды питаются четырьмя видами бамбука, который составляет 90% их рациона питания. В качестве лакомства они любят морковку и яблоко.

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