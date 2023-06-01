Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Старейший жираф Московского зоопарка Самсон начал выходить в уличный вольер. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает РИА Новости.

"Рады сообщить, что наш старейший жираф Самсон начал выходить в уличный вольер. Вы снова можете повидаться с ним, помахать ему рукой, возможно, даже сфотографироваться на его фоне", – заявили в пресс-службе.

Жирафу уже 30 лет, что по человеческим меркам примерно равняется столетнему возрасту, рассказали в пресс-службе. Поэтому сейчас жираф в основном не ходит, а сидит.

Так как у Самсона возрастные проблемы с кишечно-желудочным трактом и зубами, он сидит на строгой лечебной диете. Животное ни в коем случае нельзя подкармливать, так как это может нанести ему серьезный вред, предупредили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок. Она начала выходить в вольер еще в начале мая, с наступлением устойчиво теплой температуры.