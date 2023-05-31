Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, посетители смогут гулять на его территории с 07:30 до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в своем официальном телеграм-канале.

"Вход на территорию будет открыт до 21:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 21:00", – указано в сообщении.

Отмечается, что до девяти вечера посетители могут зайти в парк со стороны главного входа, через вход у детского зоопарка, который расположен по адресу улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43, или попасть в зоопарк через вход у станции метро "Баррикадная".

Представители зоопарка оповестили о работе дополнительных входов со стороны Большой Грузинской улицы, дома 1, строения 103. Он будет открыт с 10:00 до 19.00.

Также доступен вход рядом с мостом, по которому можно перейти со Старой на Новую территорию парка – на улице Большой Грузинской, ежедневно с 10:00 до 18:00. На улице Красная Пресня, у дома 4 вход работает 10:00 до 18:00 во время выходных и праздничных дней.

"Начало лета – это самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью, цветами, вдыхать ароматы сирени и тюльпанов. И, конечно, можно увидеть многих наших подопечных. У каждого из них – свои часы отдыха и активности", – отметили в пресс-службе.

В этот период свою активность начинают проявлять приматы, панды, многие птицы, рассказали представители зоопарка. Добавляется, что в первой половине дня стал выходить в уличный вольер манул Тимофей.

Ранее сообщалось, что жирафиха Липа открыла сезон прогулок в столичном зоопарке и вышла на свою летнюю территорию с наступлением устойчивой теплой погоды. Она гуляет на улице с 09:00 до 17:00, если температура не опускается ниже 12 градусов, сотрудники оставляют животное в теплом помещении.

