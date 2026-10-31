Круизный лайнер планируют запустить между Москвой и Баку

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Круизный лайнер класса люкс планируют запустить по маршруту Москва – Баку в ближайшее время. Об этом сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, длительность круиза составит в среднем 14 дней – по неделе в каждую сторону. Хакимов уточнил, что проект предусматривает государственную поддержку – строительство субсидирует в том числе Минпромторг России. Один лайнер уже готов, еще два строятся.

Ранее сообщалось, что первую в мире международную трансграничную канатную дорогу, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, планируют открыть в мае 2027 года.

Вместе с тем Россия и Мозамбик планируют запустить прямое авиасообщение. Мозамбикская сторона уже обсудила этот вопрос с Минтрансом.

