31 октября, 11:57Наука
Магнитные бури исключены из прогноза на ближайшие дни
Фото: 123RF.com/yanalyso
Магнитные бури исключены из прогноза на ближайшие дни, несмотря на прохождение Земли через возмущенную область космического пространства. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
Уточняется, что умеренные возмущения при этом все еще возможны. Однако, несмотря на усиление солнечного ветра, магнитосфера Земли отреагировала слабее, чем ожидали ученые.
Ранее специалисты прогнозировали магнитную бурю в ночь на 31 октября. В то же время вспышечная активность Солнца остается нулевой.
При этом ученые не исключали возникновения вспышек класса М. Последняя зарегистрированная вспышка была класса С.
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