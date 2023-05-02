Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок и вышла на свою летнюю территорию с наступлением устойчивой теплой погоды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Животное выходит из теплого помещения при стабильной температуре воздуха выше плюс 12 градусов", – указано в сообщении.

Несмотря на свой возраст в 20 лет, жирафиха очень любит бегать после выхода на улицу. Компанию ей составляют три зебры, которые гуляют и в зимнюю погоду.

"Чтобы обеспечить жирафу и зебрам беспрепятственный и безопасный бег, зоологи регулярно проверяют поляну на предмет ям, выбоин, камней и других проблемных мест", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, проблемные места сразу же устраняют и засаживают травой, которая укрепляет почву корневой системой.

На африканской поляне в Московском зоопарке произрастают злако-бобовые травы, которые больше всего подходят для зебр. Для жирафа же высажена более высокая растительность – кустарники и высокие деревья.

Жирафиха Липа гуляет на улице с 09:00 до 17:00, если температура не опускается ниже 12 градусов, иначе ее оставляют в теплом помещении.

Сотрудники Московского зоопарка подчеркивают, что кормить жирафа и зебр ничем нельзя, так как любая еда из рук посетителей станет для них лишней и принесет только вред.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк с 29 апреля продлил график работы на один час. Это связано с увеличением светового дня, теперь посетить обитателей можно с 09:00 до 21:00. Вход закрывается в 20:00.

Открытие летнего сезона в Московском зоопарке превратили в праздник