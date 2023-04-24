В Московском зоопарке заявили о случаях вандализма со стороны гостей

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В прошедшие выходные Московский зоопарк посетило большое количество гостей, однако в эти дни администрация зарегистрировала случаи вандализма со стороны посетителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

"Баннер на вольере белой медведицы Айки, которая в данный момент находится на карантине, был оторван. Дети и даже взрослые намеренно отдирают его, чтобы заглянуть внутрь, – вопреки всем предупреждениям не беспокоить животное. Также испортили баннер на вольере медведя Диксона", – возмутилась Акулова.

Кроме того, она добавила, что гости отломили хвост у фигурки суриката в павильоне "Животные Африки". Также кто-то из посетителей сломал трубы на интерактивной детской площадке. Директор назвала это варварством и призвала гостей учреждения ценить труд сотрудников, а также бережно относиться к имуществу зоосада.

Ранее стало известно, что ролик, на котором мужчина якобы пытался попасть в вольер к слонам в Московском зоопарке, оказался постановочным. В пресс-службе парка рассказали, что такая манипуляция была задумана как рекламный материал к поединку Евгения Ершова и Александра Емельяненко.