Лучистая черепаха впервые появилась на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке вылупился детеныш лучистой черепахи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Этот редчайший вид находится на грани полного исчезновения. Сотрудники зоопарка обнаружили черепашку в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре яиц", – рассказали в зоопарке.

Детеныш черепахи весом 29 граммов самостоятельно выбрался из скорлупы, помощь зоологов и ветеринаров не потребовалась. Сейчас рептилия набрала массу и весит уже 50 граммов.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в зоосаде проживают пять взрослых лучистых черепахи. За три года удалось получить от них четыре кладки яиц, однако детеныш вылупился только в последней.

15 февраля стало известно, что на портале "Активный гражданин" выберут имя для детеныша, который родился в Московском зоопарке. По результатам опроса, животное назвали Конго.

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