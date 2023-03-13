Родившегося в Московском зоопарке детеныша мандрила назвали Конго

Фото: Московский зоопарк

Участники проекта "Активный гражданин" путем голосования выбрали имя детенышу мандрила, который появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Голосующие могли выбрать один из предложенных вариантов: Конго, Акида, Кинг и Логон. За первый вариант проголосовали 26,7% москвичей, за второй – 26,5%, за третий – 20%, а за четвертый – 11%. Всего в опросе приняли участие более 160 тысяч человек.

Детеныш родился у приматов Юмбы и Колумба в августе 2022 года. Конго стал восьмым подопечным столичного зоосада, чье имя выбрали пользователи проекта "Активный гражданин".

До этого участникам проекта "Активный гражданин" предложили выбрать имя ягненку, который также родился в Московском зоопарке. Для животного подобрали три имени: Кудряш, Тайфун и Гонщик. Также москвичи могли предложить собственный вариант имени для ягненка.

Жители столицы выберут имя детенышу мандрила из Московского зоопарка

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