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15:13

Жителям столицы предложили выбрать имя ягненку из Московского зоопарка

город

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского зоопарка

Жителям столицы предложили выбрать имя ягненку из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Детеныш карликовых овец породы уэссан родился 23 мая. Теперь жителям Москвы предложили выбрать ему имя. Так, ягненка могут назвать Кудряшом из-за его внешности, Тайфуном из-за его характера или Гонщиком из-за связи с мамой, которую зовут Гонка. В голосовании также можно предложить свой вариант.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что в проекте "Активный гражданин" уже четыре раза выбирали имя обитателям Московского зоопарка.

"Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае, жители столицы назвали Хатангой. Медвежонку, который был эвакуирован из Якутии, дали имя Томпа. Детеныша яка, родившегося в центре воспроизводства редких видов животных, "активные граждане" назвали Звездочкой. А двум самочкам львинохвостого макака дали имена Маня и Дуня", – напомнил Пищелко.

По его словам, такие голосования находят большой отклик у пользователей проекта.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" с момента его появления зарегистрировались более 6 миллионов жителей Москвы. За 8 лет существования проекта было проведено 5,4 тысячи опросов, собрано более 189 миллионов мнений горожан. Уточняется, что 57% пользователей "Активного гражданина" составляют женщины.

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