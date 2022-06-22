Жители столицы выберут мелодию для аудиобренда Московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы смогут проголосовать за мелодию, которая станет основой для аудиобренда Московского транспорта. Это позволит создать узнаваемость столичного метро, трамваев и автобусов.

Эксперты отобрали из присланных на конкурс музыкальных тем лучшие. Композиторы должны были создать лейтмотив, отражающий Московский транспорт как культурный феномен, запечатленный в кино, музыке и литературе.

"За мелодию, которая станет основой аудиобренда, москвичи проголосуют в проекте "Активный гражданин". Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru. На выбор предлагается пять мелодий, которые можно прослушать на странице голосования в разделе "Подробнее", – сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Мелодию, которая победит в голосовании, можно будет услышать при звонке в call-центр Мостранспорта, перед голосовыми объявлениями у эскалатора, в качестве сигнала в мобильном приложении "Метро Москвы".

Самую узнаваемую часть мелодии превратят в короткие отрывки с уникальным звучанием для каждого вида транспорта.

Ранее сообщалось, что пользователи платформы "Город идей" могут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где установить зарядную станцию для электромобилей. В разделе "Предложить идею" появились 10 новых тем, связанных с развитием транспортной системы столицы. Горожане могут поделиться, чего, по их мнению, не хватает московским парковкам, пунктам велопроката, пешеходным переходам и остановкам.

