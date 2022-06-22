Собянин рассказал о 10 станциях МЦД, которые планируется открыть до конца года

09:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о 10 станциях МЦД, которые планируется открыть в Москве до конца 2022 года. Об этом мэр написал в своем блоге.
"В 2022 году вместе с ОАО "РЖД" мы планируем открыть 10 станций Московских центральных диаметров – 3 новых и 7 после реконструкции", – объявил градоначальник.
Собянин напомнил о запуске станций Минская и Толстопальцево, расположенных на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Платформы войдут в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Кроме того, совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым градоначальник открыл станцию Печатники на МЦД-2
"Современный трехуровневый вокзал стал частью нового пересадочного узла на юго-востоке Москвы. Более 360 тысяч жителей Печатников, Люблина и Текстильщиков теперь могут строить альтернативные маршруты поездок, экономя до 20–30 минут в пути", – подчеркнул мэр столицы.
Там появился удобный транзитный переход между районами через железную дорогу. Кроме того, пассажиры МЦД-2 могут пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро, а впоследствии – на Большую кольцевую линию.
Вместе с тем продолжаются строительные работы и реконструкция на еще семи станциях. Так, на станции Очаково будущего МЦД-4 заменят старую платформу на мини-вокзал с пассажирским вестибюлем и двумя островными платформами.
Сейчас рабочие обустраивают основные конструкции платформ и монтируют металлические конструкции конкорса. Ожидается, что уже через три года станция будет принимать до 8,6 тысячи пассажиров в сутки.
Также идет реконструкция станции Мещерская Киевского направления МЖД. Там планируется открыть подземный пассажирский вестибюль и две островные платформы. Для пассажиров предоставят выходы к поселку Мещерскому, улице Матросова, новому жилому комплексу "Мещерский Лес" и станции метро "Говорово".
На станции Переделкино реконструкция затрагивает две островные платформы. Над всей их длиной будет установлен навес. Также план работ подразумевает создание подземного вестибюля с выходами на Лукинскую улицу, 7-ю улицу Лазенки и Мещерский парк.
Под навесом окажутся и островные платформы станции Лесной Городок. Она будет приведена к формату МЦД с подземным пассажирским вестибюлем. Ожидается, что к 2025 году пассажиропоток составит 5,5 тысячи человек ежедневно.
Новая станция Марьина Роща, которая сейчас строится, станет пересадочным хабом между МЦД-2, перспективным МЦД-4 и одноименными станциями БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии метро. В настоящий момент на объекте сооружается островная платформа с навесами, возводятся опоры надземного пешеходного перехода и схода с него. В будущем там появится вторая пассажирская платформа, предназначенная для МЦД-4.
Еще две станции будут реконструированы на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". На станции Тимирязевская появится пересадка со станции метро, ради чего будут обновлены две береговые платформы. Также будет возведен транзитный подземный вестибюль с турникетами, кассами и залом ожидания. Помимо этого, приближается завершение работ на транспортно-пересадочном узле "Окружная", в состав которого войдут станции МЦД и МЦК, а также платформа Люблинско-Дмитровской линии метро.
По информации Дептранса Москвы, с момента запуска Московские центральные диаметры перевезли 400 миллионов пассажиров. В будние дни станциями МЦД-1 и МЦД-2 пользуются 585 тысяч человек.
Подземный переход для МЦД-1 и МЦД-4 начали строить на Белорусском вокзале
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