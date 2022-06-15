Станцию Ольгино будущего МЦД-4 открыли для пассажиров

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станцию Ольгино будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) открыли для пассажиров. Специалисты построили временную платформу, пешеходный мост и турникетные павильоны, сообщает пресс-служба РЖД.

"Она расположена между Кучино и Железнодорожной Горьковского направления МЖД и призвана улучшить транспортную доступность для более 60 тысяч жителей сразу трех микрорайонов подмосковной Балашихи", – говорится в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что Ольгино разгрузит конечную станцию будущего МЦД-4 Железнодорожная, которую ждет масштабная реконструкция.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года планируется благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.

