МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в конце 2023 года – Ликсутов

Третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров планируют запустить в конце 2023 года, рассказал Москве 24 заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"МЦД-3 и МЦД-4 мы планируем вместе с РЖД запустить в конце следующего года. Огромные по масштабу строительные работы ведутся. Каждая линия – это от 70 до чуть больше 80 станций с огромным количеством пересадок на линии метро, МЦК. Поэтому огромный объем строительных работ, железнодорожники строят соединительные ветки между различными диаметрами", – уточнил Ликсутов.

Он отметил, что МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.

"Очень нужное решение, которое позволит (комфортно добираться. – Прим. ред.), во-первых, не только тем, кто уже сегодня пользуется пригородным городским транспортом для ежедневных поездок, но и уверенно привлечет новых пассажиров, которые выберут МЦД-3 и МЦД-4 и, скорее всего, даже пересядут из личных машин", – добавил заместитель мэра.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась при запуске первых диаметров, тогда вылетные магистрали разгрузились на 3–7%. Также было зафиксировано увеличение пассажиров на фоне появления новой удобной и качественной услуги.

"МЦД-1 и МЦД-2 запущены были почти 2,5 года назад, 575 тысяч пассажиров каждый день, интервал движения снизился от 20 до 30%, жители Москвы и Подмосковья получили фактически новую наземную линию, две линии московского метро", – напомнил Ликсутов.

Он отметил, что результат проекта превзошел ожидания, поскольку москвичи стали пользоваться пригородными поездами для поездок внутри столицы.

"С запуском диаметров это стало возможно, количество людей, которые пользовались внутри города пригородным ж/д транспортом, если брать до запуска диаметров и сейчас, выросло почти на 60%. Огромная цифра, то есть москвичи стали пользоваться диаметрами для внутригородских поездок очень часто, количество таких поездок растет", – заключил Ликсутов.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что строительство и реконструкция 11 станций ведется на будущем МЦД-4. Предполагается, что с открытием диаметра улучшится транспортное обслуживание 23 районов города, в которых проживают более 2,5 миллиона человек.

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