Ликсутов осмотрел ход реконструкции станции Переделкино будущего МЦД-4

Фото: пресс-служба столичного Дептранса

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони осмотрели ход реконструкции станции Переделкино будущего МЦД-4.

На объекте делают новый пригородный вокзал по стандартам МЦД. В частности, там обустроят две платформы с навесами на всю длину, стойками SOS и лавочками, транзитный подземный переход с лифтами и эскалаторами. Кроме того, там появятся два пассажирских вестибюля с динамическими электронными табло и современной навигацией, кассами, турникетами и туалетной комнатой.

На прилегающей территории обновят существующие остановки и перенесут их ближе к станции, установят зарядные станции для электробусов и оборудуют парковку на 300 машино-мест.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем подготовку железнодорожной инфраструктуры к запуску следующих диаметров. Уже в этом году совместно с коллегами из РЖД планируем завершить реконструкцию станции Переделкино. Поездки станут комфортнее для более 150 тысяч жителей района Новопеределкино и поселения Внуковского ТиНАО", – сказал Ликсутов.

Он отметил, что местные жители смогут без пересадок доехать до семи центральных столичных вокзалов.

Ранее сообщалось, что на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей построят транспортную развязку в рамках создания Московского скоростного диаметра. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что данная развязка позволит организовать бессветофорное движение на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью.

