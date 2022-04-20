Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится в ночь на 23 и 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Расписание поездов на МЦД-1 и МЦД-2 изменится в ночь на субботу и воскресенье, 23 и 24 апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 с 23:00 до 05:50 будут следующие изменения:
На Курском и Рижском направлениях МЦД-2 23–24 апреля с 22:00 до 05:55 заявлены следующие изменения:
Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что с момента своего запуска Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли примерно 370 миллионов пассажиров. Он отметил, что МЦД – это полноценная альтернатива метро и МЦК, в том числе для коротких поездок внутри Москвы. В среднем в будни первые два диаметра перевозят 570 тысяч пассажиров, а по итогам марта поток составил 15 миллионов человек.
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