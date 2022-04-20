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Транспорт

15:48

Расписание поездов МЦД-1 и МЦД-2 изменится в ночь на 23 и 24 апреля

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание поездов на МЦД-1 и МЦД-2 изменится в ночь на субботу и воскресенье, 23 и 24 апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 с 23:00 до 05:50 будут следующие изменения:

  • с 22:40 не будет движения поездов в Одинцово между станциями Бескудникова и Савеловская;
  • увеличатся интервалы движения поездов;
  • часть поездов поедет от или до станций Лобня, Марк, Бескудниково, Савеловская, Белорусская и Одинцова укороченным маршрутом.

Кроме того, последние поезда из Лобни (только до Бескудниково) отправятся в 23:30, из Одинцово – в 00:22 (от Савеловской до Лобни – в 01:07). В то время как
первые поезда из Лобни поедут в 04:47, из Одинцово – в 04:55.

На Курском и Рижском направлениях МЦД-2 23–24 апреля с 22:00 до 05:55 заявлены следующие изменения:

  • увеличатся интервалы движения поездов;
  • часть поездов поедет укороченным маршрутом от/до станций Курская, Царицыно, Подольск, Львовская и Серпухов;
  • несколько поездов будут отменены.

Последние поезда из Подольска отправятся в 23:41, из Нахабина – в 23:54, первые из Подольска – в 04:39, из Нахабина – в 04:00. Уточняется, что будут закрыты первые пути на участках Бескудниково – Савеловская МЦД-1 и Москва Товарная – Люблино МЦД-2 на время работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.

Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что с момента своего запуска Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли примерно 370 миллионов пассажиров. Он отметил, что МЦД – это полноценная альтернатива метро и МЦК, в том числе для коротких поездок внутри Москвы. В среднем в будни первые два диаметра перевозят 570 тысяч пассажиров, а по итогам марта поток составил 15 миллионов человек.

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