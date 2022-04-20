Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в конце апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также аэроэкспрессов изменится в последние десять дней апреля из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в последней декаде апреля в связи с работами по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станциях МЦД-1 Тимирязевская и Беговая", – говорится в сообщении.

Так, на станции Тимирязевская работы будут идти с 23:00 до 05:50 в период с 22 по 24 апреля. В это время движение поездов будет организовано по соседним путям, из-за чего некоторые составы выведут из расписания, часть продолжит ходить по укороченному маршруту, а у других изменится время отправления и прибытия.

Между тем на Беговой технологические окна назначены на 21–22 и 24–27 апреля с 01:20 до 04:40 – в это время там будет идти модернизация объектов энергообеспечения для МЦД-4. В результате расписание некоторых поездов изменится, ряд составов проследуют через Беговую без посадки и высадки.

Изменения также коснутся аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Шереметьево. С 22 по 24 апреля будут отменены рейсы с отправлением с Белорусского вокзала в 22:00, 23:46, 00:31, а также утренние рейсы в 05:15 и 05:38. Из самой воздушной гавани поезда не будут отправляться в 22:51, 23:23, 00:02, 04:43 и 05:29. Между тем 22, 25, 26 и 27 апреля аэроэкспрессы не будут отправляться с Белорусского вокзала в 05:15 и в 05:29 – из Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в мае изменится график движения ряда электричек Ярославского направления МЖД. Так, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд поездов могут и вовсе вывести из расписания.

