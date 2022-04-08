Расписание электричек на Ярославском направлении МЖД изменится в апреле и мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во второй половине апреля и в мае изменится график движения ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба столичной магистрали.

"Это связано с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге", – отмечается в сообщении.

Так, 10–14, 17–21, 25 и 28 апреля, а также 12, 15–20, 22–27 и 30 мая у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. При этом несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад и Александров, будут следовать по укороченному маршруту. Ряд поездов могут и вовсе вывести из расписания.

Ранее Сергей Собянин открыл новую станцию Минская Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью четвертого маршрута Московских центральных диаметров. По словам мэра, станции Минская и Аминьевская на 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе Киевского вокзала, являющегося одним из самых перегруженных в Москве.