ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 5 апреля на 12 станциях Павелецкого направления стала доступна активация билетов с помощью мобильного приложения по технологии NFC, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Речь идет о станциях Ступино, Михнево, Барынино, Расторгуево, Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Варшавская, Аэропорт Домодедово, Москва-Павелецкая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово.

Как рассказал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов, в рамках глобальной программы цифровизации бесконтактный сервис появится на всех направлениях. На сегодняшний день он доступен на четырех из девяти. Кроме Павелецкого, он работает на Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях.

"Пассажиры отмечают стабильность его работы и удобство. Общее количество уникальных пользователей, регулярно использующих NFC, превысило 14 тысяч человек. В марте уже 80% билетов, купленных на устройствах с Android на направлениях с новой функцией, активированы с помощью NFC", – сказал Евдокимов.

Чтобы совершить поездку, нужно лишь поднести телефон с купленным в приложении билетом к любому турникету.

Отмечается, что новая функция популярна среди пассажиров: с декабря 2021 года ею воспользовались почти 140 тысяч раз.

Ранее специалисты ЦППК установили 131 терминал предварительных проездных документов (ТППД) на 48 станциях Московской железной дороги. Данные терминалы позволяют получить талон, подтверждающий станцию отправления.

Это необходимо, чтобы оплатить проезд у контролера или на станции назначения, если станционная касса по тем или иным причинам закрыта. Чтобы оформить талон, потребуется нажать кнопку на терминале.