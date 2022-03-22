"Дачные" поезда начнут курсировать на МЖД с 27 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения Центральная ППК совместно с МЖД традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления.

Для удобства пассажиров вводятся 20 дополнительных поездов: 18 из них будут запущены 27 марта, один – с 23 апреля и еще один – с 24 апреля.

На Савеловском направлении назначаются два поезда выходного дня:

№ 6354 Савеловский вокзал – Савелово;

№ 6363 Савелово – Савеловский вокзал.

Киевском направлении

№ 6491 Киевский вокзал – Кресты;

№ 6492 Кресты – Киевский вокзал;

№ 6384 Малоярославец – Киевский вокзал;

№ 6518 Апрелевка – Киевский вокзал (ранее курсировал по будням, теперь назначается и по выходным).

№ 6536 Апрелевка – Киевский вокзал, № 6590 Апрелевка – Киевский вокзал;

№ 6715 Киевский вокзал – Солнечная, № 6716 Солнечная – Киевский вокзал будут следовать по рабочим дням.

Также поезда выходного дня назначаются наКроме того, изменяется периодичность курсирования четырех поездов:Маршрут следования изменится для одного состава: вместо поезда № 6483 сообщением Киевский вокзал – Нара будет курсировать № 6383 Киевский вокзал – Малоярославец.

На Казанском направлении назначаются девять поездов:

№ 7193 Куровская – Казанский вокзал, № 7194 Казанский вокзал – Шатура по субботам;

№ 6365 Егорьевск – Воскресенск, № 6366 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям;

№ 6752 Казанский вокзал – Шиферная, № 6759 Шиферная – Москва по выходным;

№ 7051 Рязань-2 – Казанский вокзал по воскресеньям с 24 апреля;

№ 6505 Платформа 47 км – Казанский вокзал и № 6562 Казанский вокзал – Платформа 47 км (ранее курсировали по будням, теперь назначаются и по выходным).

вместо № 6829 Куровская – Казанский вокзал будет следовать № 6827 Казанский вокзал – Черусти ежедневно;

№ 6818 Казанский вокзал – Шатура будет курсировать кроме субботы, в этот день будет следовать № 6820 Казанский вокзал – Куровская;

вместо № 6831 Шатура – Казанский вокзал по субботам будет отправляться № 6833 Куровская – Казанский вокзал;

вместо поезда № 6018 Рыбное – Рязань-1 по выходным будет следовать поезд № 6016 Голутвин – Рязань-1;

вместо поезда № 6009 Рязань-1 – Рыбное по выходным будет курсировать поезд № 6007 Рязань-1 – Голутвин.

Помимо этого, изменяется маршрут следования и периодичность курсирования пяти поездов:Изменяется маршрут следования одного состава: вместо № 6806 Казанский вокзал – Куровская будет отправляться № 6808 Казанский вокзал – Черусти.

В свою очередь, на Горьковском направлении назначается один экспресс № 7084 Курский вокзал – Владимир по субботам с 23 апреля.

Также изменяется периодичность курсирования одного экспресса. № 7119 Железнодорожная – Курский вокзал будет отправляться каждый день, кроме воскресенья, с 23 апреля.

На Павелецком направлении назначаются четыре поезда выходного дня:

№ 6993 Павелецкий вокзал – Яганово;

№ 6994 Яганово – Павелецкий вокзал;

№ 6393 Павелецкий вокзал – Михнево;

№ 6394 Михнево – Павелецкий вокзал.

вместо поезда № 6391 Павелецкий вокзал – Михнево будет курсировать № 6991 Павелецкий вокзал – Яганово;

вместо поезда № 6392 Михнево – Павелецкий вокзал будет следовать поезд № 6182 Кашира – Павелецкий вокзал;

вместо поезда № 6683 Павелецкий вокзал – Домодедово будет отправляться поезд № 6181 Павелецкий вокзал – Кашира;

вместо поезда № 6682 Домодедово – Павелецкий вокзал будет курсировать поезд № 6992 Яганово – Павелецкий вокзал.

Большом кольце Московской окружной дороги

№ 6923 Столбовая – Яганово будет следовать по рабочим дням, по выходным будет курсировать поезд № 6925 сообщением Столбовая – Михнево;

№ 6904 сообщением Яганово – Михнево будет отправляться по будням.

Кроме того, изменяется маршрут следования четырех поездов:Наизменяется периодичность курсирования двух поездов и маршрут одного поезда:Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

В частности, расписание электричек Казанского направления МЖД изменится 26–27 марта в связи со строительством соединительного тоннеля для третьего маршрута Московских центральных диаметров. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

Работы по выносу главных путей из соединительного тоннеля на время его реконструкции будут осуществляться в марте и мае. В МЖД призвали пассажиров отнестись к данной ситуации с пониманием, а также регулярно сверяться с актуальным расписанием пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проведет весенний комиссионный осмотр более 2,3 тысячи вагонов. Работы продлятся до 31 мая. В общей сложности комиссия осмотрит 2 328 вагонов электропоездов и 56 вагонов рельсовых автобусов (находящихся в собственности компании и арендованных).

Весенний комиссионный осмотр проводится ежегодно. Специалисты проводят его перед началом летней пассажирской кампании. Особое внимание при этом уделяется обеспечению комфорта и безопасности пассажиров: системам обеспечения микроклимата, вентиляции, освещению салонов и тамбуров, видеонаблюдению, связи с локомотивной бригадой.

Дополнительно в рамках осмотра проверят противопожарное состояние поездов. Председателями комиссий традиционно назначаются начальники депо.