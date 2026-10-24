24 октября, 11:14 (обновлено 24.10.2026 13:40)Транспорт
Движение открыто на ряде улиц в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение открыто на ряде улиц в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Например, сняты ограничения на съезде со Смоленской набережной и на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат. Кроме того, можно проехать по улице Знаменке по направлению в центр.
Помимо этого, открыто движение на Пречистенской набережной и улице Большая Якиманка, а также Большом Каменном мосту, улице Варварке и улице Волхонке. Также в ведомстве добавили, что движение открыто на:
- Новоарбатском мосту по направлению в центр;
- в Соймоновском, Театральном проездах;
- на Тверской улице в каждом направлении;
- на Моховой улице;
- на улице Ленивке;
- на Большой Никитской улице;
- на Новой площади;
- на улице Петровке.
Движение также открыто на Кремлевской и Москворецкой набережных.
Ранее сообщалось, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы действуют временные локальные перекрытия движения. В частности, для автомобилей закрыты Ильинка, Варварка, Москворецкая и другие.
Ограничения связаны с проведением саммита "Россия – Африка", они также будут действовать 27, 28 и 29 октября. В зону ограничений также попадут Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты.