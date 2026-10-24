Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение открыто на ряде улиц в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Например, сняты ограничения на съезде со Смоленской набережной и на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат. Кроме того, можно проехать по улице Знаменке по направлению в центр.

Помимо этого, открыто движение на Пречистенской набережной и улице Большая Якиманка, а также Большом Каменном мосту, улице Варварке и улице Волхонке. Также в ведомстве добавили, что движение открыто на:

Новоарбатском мосту по направлению в центр;

в Соймоновском, Театральном проездах;

на Тверской улице в каждом направлении;

на Моховой улице;

на улице Ленивке;

на Большой Никитской улице;

на Новой площади;

на улице Петровке.

Движение также открыто на Кремлевской и Москворецкой набережных.

Ранее сообщалось, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы действуют временные локальные перекрытия движения. В частности, для автомобилей закрыты Ильинка, Варварка, Москворецкая и другие.

Ограничения связаны с проведением саммита "Россия – Африка", они также будут действовать 27, 28 и 29 октября. В зону ограничений также попадут Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты.

