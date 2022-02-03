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Транспорт

15:36

На Ярославском направлении ЦППК можно будет проходить на станции с помощью NFC

транспорт город

Фото: Лидия Широнина/Москва 24

Пользователи приложения Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 3 февраля могут проходить на станции Ярославского направления МЖД с помощью NFC. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

Уточняется, что это позволит пассажирам экономить около 2,5 часа в год.

"Валидировать билет, купленный в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" с помощью технологии NFC, теперь можно на 22 станциях Ярославского направления", – говорится в сообщении.

В ЦППК отметили, что в настоящее время функция доступна пользователям с мобильными устройствами на системе Android с модулями NFC.

"Пассажирам достаточно всего один раз приложить телефон с NFC к турникету или валидатору, нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Кроме того, пройти по такому билету можно через любой турникет, а не только отмеченный красными стикерами", – приводятся в сообщении слова начальника IT-управления ЦППК Игоря Евдокимова.

Он добавил, что до конца февраля сервис заработает на Горьковском направлении МЖД.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится в феврале. Изменения связаны с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Щелково.

Так, по 7 февраля и с 11 по 17 февраля с 00:05 до 05:30, а также с 7 по 10 февраля и с 17 по 27 февраля с 22:30 до 02:30 время отправления и прибытия изменится у электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино.

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