В Москве запустили виртуальную "Тройку"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице запустили виртуальную карту "Тройка". Теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Карту запустили Google, Samsung, ВТБ и Mastercard. Она появилась в приложении "Метро Москвы" на Android, а также работает в Samsung Pay и Google Pay.

На виртуальной карте доступны абонементы на 30 дней, "Единый" – на 30, 90 и 365 дней. В ближайшее время появится и "Кошелек".

Оплатить проезд с помощью смартфона можно на турникетах с приемом банковской карты. В Дептрансе пообещали, что количество таких турникетов в подземке увеличится.

"Виртуальная "Тройка" – один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная "Тройка". Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что мэр города поставил задачу увеличивать число способов оплаты проезда, чтобы у пассажиров всегда был выбор.

Ранее сообщалось, что сервис доступен только пользователям смартфонов Android, однако внедрение виртуальной версии "Тройки" обсуждается и с другими производителями мобильных телефонов.

Ликсутов ранее отмечал, что все турникеты столичного метро оборудуют функцией оплаты проезда банковской картой до конца 2022 года.

По его словам, Москва занимает первое место среди мировых мегаполисов по количеству доступных способов оплаты проезда в общественном транспорте. Однако департамент транспорта продолжает развитие бесконтактных сервисов оплаты. Ликсутов подчеркнул, что это представляет особую важность в период пандемии.

Он добавил, что функцией оплаты проезда в метро по банковской карте в этом году воспользовались уже более 90 миллионов человек. Кроме того, свыше половины пассажиров приобретают проездные удаленно.