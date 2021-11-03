В Москве начинается новый этап тестирования виртуальной "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве начинается новый этап тестирования виртуальной транспортной карты "Тройка", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Руководитель департамента Максим Ликсутов рассказал, что такой "Тройкой" можно оплачивать проезд с помощью смартфона. Для оплаты поездки нужно поднести его к валидатору или турникету, который принимает оплату банковской картой.
Ликсутов напомнил, что первый этап тестирования был объявлен в августе. В ходе тестирования горожане более 20 тысяч раз успешно прошли по виртуальной карте в столичный транспорт.
"Мы собрали отклики и предложения, учли их, например изменили раздел сервиса в мобильном приложении и ускорили работу виртуальной карты. Теперь объявляем новый этап тестирования вместе с нашими партнерами ВТБ, Google, Mastercard и Samsung. Сервис заработает еще для 4 тысяч участников", – рассказал Ликсутов.
Участники тестирования получат скидки от 10 до 50 процентов на 5 тысяч "длинных" абонементов.
Пока сервис будет доступен только пользователям смартфонов Android с Google Pay и Samsung Pay. Однако внедрение виртуальной версии "Тройки" обсуждается и с другими производителями мобильных телефонов.
Участники тестирования могут выпустить виртуальную "Тройку" в специальной версии приложения "Метро Москвы". Подать заявку на участие можно по ссылке.
В Дептрансе рассчитывают, что после завершения всех этапов тестирования виртуальную транспортную карту выберут около 50 процентов пассажиров.
Ранее Ликсутов сообщил, что все турникеты столичного метро оборудуют функцией оплаты проезда банковской картой до конца 2022 года.
По его словам, Москва занимает первое место среди мировых мегаполисов по количеству доступных способов оплаты проезда в общественном транспорте. Однако департамент транспорта продолжает развитие бесконтактных сервисов оплаты по поручению Сергея Собянина. Как отметил Ликсутов, это представляет особую важность в период пандемии.
Он добавил, что функцией оплаты проезда в метро по банковской карте в этом году воспользовались уже более 90 миллионов человек. Кроме того, свыше половины пассажиров приобретают проездные удаленно.
Оплата банковской картой появится на всех турникетах столичного метро до конца 2022 года
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