Сервисом "По пути" смогут пользоваться жители поселения Рязановского в ТиНАО – Ликсутов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
С 1 ноября сервис "По пути" станет доступен для жителей поселения Рязановского в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, теперь свыше 20 тысяч человек смогут вызывать автобусы до станции МЦД Силикатная и обратно. Для этого, отметил он, количество автобусов увеличат на 15 единиц.
"Мы видим, что вам нравится новый сервис, мы внимательно читаем и прорабатываем все ваши идеи и предложения, поэтому с 1 ноября запускаем второй этап сервиса для жителей поселения Рязановского. <...> Развитие сервиса "По пути" актуально сейчас, в период пандемии, чтобы предоставить пассажирам альтернативные маршруты и разгрузить уже существующие", – отметил Ликсутов.
Ранее Ликсутов рассказал, как работает сервис "По пути". По его словам, через приложение "Московский транспорт" достаточно указать точку отправления или прибытия и автобус приедет на ближайшую остановку, которую подскажет приложение. При входе потребуется отсканировать QR-код. Поездка стоит 46 рублей — как и одна поездка в метро при оплате банковской картой. Оплатить поездку можно только безналичным способом, стоимость списывается с банковской карты.
"Уверен, что такое самое передовое и удобное решение будет востребованным у жителей Москвы, мы готовы его интегрировать в другие регионы России, если будет интерес с их стороны", – добавил заммэра.
Как пояснили в департаменте транспорта, сейчас сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути" работает в 4 поселениях ТиНАО: Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Филимонковское от или до метро "Прокшино". В автобусах только сидячие места, есть ремни безопасности, USB-разъемы для зарядки гаджетов, климат-контроль и телевизор.
Москвичи оценили новый сервис перевозок "По пути"
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