Сервис перевозок по требованию "По пути" заработал в ТиНАО – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве заработал сервис перевозок "По пути" для жителей ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Почти для 90 тысяч жителей 4 поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее", – заявил глава департамента Максим Ликсутов.

Сервис работает по востребованию – это означает, что через приложение "Московский транспорт" достаточно указать нужную остановку и автобус приедет туда. При входе потребуется отсканировать QR-код.

Стоимость услуги составляет 46 рублей. В рамках первого этапа проекта будет доступен один маршрут – до метро "Прокшино" и обратно. На нем будут работать 30 автобусов.

"Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более 3 тысяч поездок", – добавил Ликсутов.

Накануне он рассказал о подготовке столичного метрополитена к зимнему сезону. В вестибюлях устанавливают вторые двери, а кондиционеры в поездах переведены на более низкую температуру.

