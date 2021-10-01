Сервис перевозок по требованию "По пути" заработал в ТиНАО – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве заработал сервис перевозок "По пути" для жителей ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"Почти для 90 тысяч жителей 4 поселений округа поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее", – заявил глава департамента Максим Ликсутов.
Сервис работает по востребованию – это означает, что через приложение "Московский транспорт" достаточно указать нужную остановку и автобус приедет туда. При входе потребуется отсканировать QR-код.
Стоимость услуги составляет 46 рублей. В рамках первого этапа проекта будет доступен один маршрут – до метро "Прокшино" и обратно. На нем будут работать 30 автобусов.
"Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более 3 тысяч поездок", – добавил Ликсутов.
Накануне он рассказал о подготовке столичного метрополитена к зимнему сезону. В вестибюлях устанавливают вторые двери, а кондиционеры в поездах переведены на более низкую температуру.
Автобусы из нового сервиса "По пути" помогут жителям ТиНАО быстрее добраться до метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: