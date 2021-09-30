В РЖД заявили о готовности к предложениям туроператоров о создании новых маршрутов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В РЖД открыты к предложениям туристических операторов об организации новых маршрутов. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов на конференции "PRO//Движение. Туризм".
Компания составила график туристических продуктов на следующий год.
"Документ о порядке организации туристической железнодорожной перевозки пассажиров, который мы подписали, третьей главой, где принципы организации туристических перевозок, как бы предоставляет право в том числе туристическим операторам быть инициаторами туристического продукта и выступать перед компанией РЖД тем как бы закоперщиком той или иной идеи развития туристической перевозки", – цитирует Пегова ТАСС.
Замгендиректора компании отметил, что РЖД открыты к организации железнодорожных маршрутов и интермодальных перевозок альтернативными видами транспорта.
В течение года холдинг обсудит документ с участниками рынка, чтобы понять, что в нем необходимо подкорректировать.
По словам замгендиректора компании, в РЖД уже подошли к планированию маршрутов с учетом нового документа. При этом, отметил Пегов, все направлено на повышение качества обслуживания.
Ранее сообщалось, что в РЖД планируют запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы. Они пройдут через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль, а также через Свияжск, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.
Желающих побывать в Сибири становится все больше
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