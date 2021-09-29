В РЖД планируют запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В РЖД планируют осенью запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора холдинга Дмитрия Пегова.
По его словам, первый – "Серебряный маршрут" – пройдет через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Второй маршрут – "Сказы Поволжья" – захватит Свияжск, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.
Пегов подчеркнул, что у путешественников большой популярностью пользуется Карелия.
Ранее сообщалось, что с 4 ноября по выходным дням будут ходить туристические поезда, следующие из Москвы через Великий Устюг в Вологду и обратно.
Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на родине Деда Мороза, а воскресенье – в Вологде, откуда вечером возвращаются в Москву.
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