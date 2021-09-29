Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

12:54

В РЖД планируют запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РЖД планируют осенью запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора холдинга Дмитрия Пегова.

По его словам, первый – "Серебряный маршрут" – пройдет через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Второй маршрут – "Сказы Поволжья" – захватит Свияжск, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.

Пегов подчеркнул, что у путешественников большой популярностью пользуется Карелия.

Ранее сообщалось, что с 4 ноября по выходным дням будут ходить туристические поезда, следующие из Москвы через Великий Устюг в Вологду и обратно.

Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на родине Деда Мороза, а воскресенье – в Вологде, откуда вечером возвращаются в Москву.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать