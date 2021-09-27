Эксперт рассказала, как бесплатно путешествовать по миру

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Основатель туристического агентства Полина Гербер в беседе с Москвой 24 рассказала, как можно путешествовать практически бесплатно.
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Дату учредила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Цель этого праздника – привлечь внимание к важности туризма, напомнить о его вкладе в экономику и культуру мирового сообщества.
По словам Полины Гербер, для бесплатного путешествия можно воспользоваться волонтерскими программами. Их стоит искать заранее, потому что прием заявок на участие зачастую заканчивается за несколько месяцев до начала работы.
Еще один совет от эксперта – попробовать совместить путешествие с командировкой с учетом того, что работодатель оплачивает проезд и проживание.
"Я видела много людей, которые едут работать в теплые страны типа Бали, Таиланд, ОАЭ, но совмещают это с путешествиями. Загрузка разная, в зависимости от вида деятельности. Зачастую это может быть неквалифицированная работа по выращиванию овощных и фруктовых культур в теплицах. Как правило, это пятидневный рабочий день и два выходных, когда в эти дни можно делать что угодно и заниматься своими делами", – сказала основатель турагентства.
При этом самый распространенный способ сэкономить на проживании – это воспользоваться каучсерфингом, уточнила она.
Примечательно, что хозяина жилья, у которого турист остановится, необязательно приглашать к себе с ответным визитом. Эксперт добавила, что квартиры в разных регионах могут быть разного уровня комфорта. Например, в Европе у большинства пользователей сервиса стоит ожидать жилье среднего класса.
Несмотря на широкие возможности практически бесплатно преодолевать гигантские расстояния, специалист посоветовала все же иметь при себе финансовую подушку безопасности, а также заранее оформлять медицинскую страховку.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил о том, что Бали может открыться для россиян в декабре. По его словам, процесс открытия Индонезии затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России.
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