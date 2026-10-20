Эксперт Бондарь: УК грозит штраф до 300 тыс руб за грязные подъезды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Фото- и видеофиксация, а также жалоба в жилищную инспекцию помогут наказать управляющую компанию за отсутствие чистоты и порядка в подъездах. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он призвал жильцов не оставлять без внимания ситуацию, когда на общедомовой территории копятся пыль и мусор, ведь за отсутствие уборки им ежемесячно приходится платить. Обычно это входит в строчку коммунальных квитанций "текущее содержание", при этом на практике только активные действия граждан помогают вернуть в дом чистоту.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Ответственность за порядок в подъездах лежит на обслуживающей дом организации. Если она не выполняет свои обязанности, необходимо в первую очередь позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. При этом обязательно надо записать ФИО принявшего звонок сотрудника и регистрационный номер обращения. Дополнительно стоит продублировать жалобу заявкой через приложение "Госуслуги.Дом". В идеале жильцам следует объединиться, чтобы сформировать еще и коллективное электронное обращение.

В то же время стоит запастись доказательствами и зарегистрировать все нарушения на фото и видео: замусоренные лестничные пролеты, грязные подоконники, переполненные урны у входа. При этом надо позаботиться, чтобы на кадрах отображались дата и точное время съемки. Дополнительно нужно зафиксировать номера квартир или вывеску с адресом дома для подтверждения места действия.

Если коммунальщики будут полностью игнорировать жалобы жильцов, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию и приложить все сделанные фото и видео.

В официальных претензиях можно опираться на статью 161 Жилищного кодекса РФ, которая требует создавать безопасные и благоприятные условия для людей. Также стоит сослаться на Постановление правительства РФ № 290, где четко прописан минимальный перечень обязательных работ по дому, включая сухую и влажную уборку помещений, отметил Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ После жалоб жильцов инспекторы должны будут провести проверку. В результате за невыполнение обязанностей по уборке управляющую компанию могут привлечь к ответственности по части 2 статьи об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии (14.1.3 КоАП РФ). Штраф составит от 250 до 300 тысяч рублей.

При этом отдельно могут оштрафовать и директора фирмы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей либо его ждет дисквалификация на срок до 3 лет, добавил эксперт.

Ранее эксперт объяснил, как действовать, если источником залива стала бытовая техника. В частности, стоит заказать независимую экспертизу, и если она докажет вину подключавшего устройство мастера, можно будет предъявить требования компании, которая его предоставила.