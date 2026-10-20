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20 октября, 16:49

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Эксперт Бондарь: УК грозит штраф до 300 тыс руб за грязные подъезды

Эксперт по ЖКХ объяснил, как наказать управляющую компанию за грязные подъезды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Фото- и видеофиксация, а также жалоба в жилищную инспекцию помогут наказать управляющую компанию за отсутствие чистоты и порядка в подъездах. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он призвал жильцов не оставлять без внимания ситуацию, когда на общедомовой территории копятся пыль и мусор, ведь за отсутствие уборки им ежемесячно приходится платить. Обычно это входит в строчку коммунальных квитанций "текущее содержание", при этом на практике только активные действия граждан помогают вернуть в дом чистоту.

Ответственность за порядок в подъездах лежит на обслуживающей дом организации. Если она не выполняет свои обязанности, необходимо в первую очередь позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. При этом обязательно надо записать ФИО принявшего звонок сотрудника и регистрационный номер обращения. Дополнительно стоит продублировать жалобу заявкой через приложение "Госуслуги.Дом". В идеале жильцам следует объединиться, чтобы сформировать еще и коллективное электронное обращение.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

В то же время стоит запастись доказательствами и зарегистрировать все нарушения на фото и видео: замусоренные лестничные пролеты, грязные подоконники, переполненные урны у входа. При этом надо позаботиться, чтобы на кадрах отображались дата и точное время съемки. Дополнительно нужно зафиксировать номера квартир или вывеску с адресом дома для подтверждения места действия.

Если коммунальщики будут полностью игнорировать жалобы жильцов, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию и приложить все сделанные фото и видео.

В официальных претензиях можно опираться на статью 161 Жилищного кодекса РФ, которая требует создавать безопасные и благоприятные условия для людей. Также стоит сослаться на Постановление правительства РФ № 290, где четко прописан минимальный перечень обязательных работ по дому, включая сухую и влажную уборку помещений, отметил Бондарь.

После жалоб жильцов инспекторы должны будут провести проверку. В результате за невыполнение обязанностей по уборке управляющую компанию могут привлечь к ответственности по части 2 статьи об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии (14.1.3 КоАП РФ). Штраф составит от 250 до 300 тысяч рублей.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

При этом отдельно могут оштрафовать и директора фирмы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей либо его ждет дисквалификация на срок до 3 лет, добавил эксперт.

Ранее эксперт объяснил, как действовать, если источником залива стала бытовая техника. В частности, стоит заказать независимую экспертизу, и если она докажет вину подключавшего устройство мастера, можно будет предъявить требования компании, которая его предоставила.

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