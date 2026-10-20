Эксперт Бондарь: УК грозит штраф до 300 тыс руб за грязные подъезды

20 октября, 16:49Общество
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Фото- и видеофиксация, а также жалоба в жилищную инспекцию помогут наказать управляющую компанию за отсутствие чистоты и порядка в подъездах. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он призвал жильцов не оставлять без внимания ситуацию, когда на общедомовой территории копятся пыль и мусор, ведь за отсутствие уборки им ежемесячно приходится платить. Обычно это входит в строчку коммунальных квитанций "текущее содержание", при этом на практике только активные действия граждан помогают вернуть в дом чистоту.
В то же время стоит запастись доказательствами и зарегистрировать все нарушения на фото и видео: замусоренные лестничные пролеты, грязные подоконники, переполненные урны у входа. При этом надо позаботиться, чтобы на кадрах отображались дата и точное время съемки. Дополнительно нужно зафиксировать номера квартир или вывеску с адресом дома для подтверждения места действия.
Если коммунальщики будут полностью игнорировать жалобы жильцов, необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию и приложить все сделанные фото и видео.
В официальных претензиях можно опираться на статью 161 Жилищного кодекса РФ, которая требует создавать безопасные и благоприятные условия для людей. Также стоит сослаться на Постановление правительства РФ № 290, где четко прописан минимальный перечень обязательных работ по дому, включая сухую и влажную уборку помещений, отметил Бондарь.
При этом отдельно могут оштрафовать и директора фирмы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей либо его ждет дисквалификация на срок до 3 лет, добавил эксперт.
Ранее эксперт объяснил, как действовать, если источником залива стала бытовая техника. В частности, стоит заказать независимую экспертизу, и если она докажет вину подключавшего устройство мастера, можно будет предъявить требования компании, которая его предоставила.