Эксперт Бондарь: хранение вещей в корзине кондиционера может закончиться тюремным сроком

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Штраф до 80 тысяч рублей, необходимость возмещать убытки потерпевшим или тюремный срок грозят за хранение вещей в корзине для кондиционера. Об этом в разговоре с Москвой 24 отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ранее в Сети завирусились фото, как москвич хранит автомобильные шины в корзинах для кондиционера. Эксперт предупредил, что использование подобных конструкций не по назначению рискует закончиться большими проблемами.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Это может нарушать требования пожарной безопасности, поскольку те же шины изготавливают из горючих материалов. Есть риск получить штраф по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Более суровое наказание последует, если набитая вещами корзина рухнет. Виноват в этом будет собственник, если не докажет обратное, что практически невозможно.

"Если корзина упадет на машину, другое имущество соседей или на людей, виновному придется возмещать вред в полном объеме. В том числе расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, есть риск понести уголовную ответственность по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК РФ). Она предусматривает в том числе штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные до 2 лет, либо арест до 6 месяцев.

Если же потерпевший погибнет, виновного будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). Наказать могут как исправительными работами до 2 лет, так и лишением свободы на такой же срок, отметил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, в каких случаях жильцов могут заставить демонтировать кондиционер. Например, поводом для исков часто оказываются жалобы на сильный шум или конденсат.

