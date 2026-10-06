Эксперт Бондарь: хранение вещей в корзине кондиционера может закончиться тюремным сроком

06 октября, 17:09Общество
Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sgnuskov
Штраф до 80 тысяч рублей, необходимость возмещать убытки потерпевшим или тюремный срок грозят за хранение вещей в корзине для кондиционера. Об этом в разговоре с Москвой 24 отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Ранее в Сети завирусились фото, как москвич хранит автомобильные шины в корзинах для кондиционера. Эксперт предупредил, что использование подобных конструкций не по назначению рискует закончиться большими проблемами.
Более суровое наказание последует, если набитая вещами корзина рухнет. Виноват в этом будет собственник, если не докажет обратное, что практически невозможно.
"Если корзина упадет на машину, другое имущество соседей или на людей, виновному придется возмещать вред в полном объеме. В том числе расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, есть риск понести уголовную ответственность по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК РФ). Она предусматривает в том числе штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные до 2 лет, либо арест до 6 месяцев.
Если же потерпевший погибнет, виновного будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). Наказать могут как исправительными работами до 2 лет, так и лишением свободы на такой же срок, отметил Бондарь.
Ранее эксперт рассказал, в каких случаях жильцов могут заставить демонтировать кондиционер. Например, поводом для исков часто оказываются жалобы на сильный шум или конденсат.