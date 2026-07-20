Эксперт Бондарь: штраф за незаконную установку кондиционера доходит до 200 тыс руб

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Незнание закона может привести собственников квартир с кондиционером к крупным штрафам и демонтажу техники за свой счет. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, согласно статье о праве собственности на общее имущество, фасад дома принадлежит всем владельцам квартир (ст. 36 ЖК РФ). Поэтому его использование для крепления личного кондиционера требует их согласия.

"Если протокола общего собрания собственников нет, любой недовольный сосед или управляющая компания могут через суд заставить демонтировать оборудование", – отметил эксперт.

Ситуация еще сложнее, если дом имеет статус объекта культурного наследия. Статья федерального закона о требованиях к содержанию и использованию таких строений (ст. 47.3 73-ФЗ) запрещает проводить работы, изменяющие их облик или наносящие им вред.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ В данном случае за самовольный монтаж сплит-системы грозит штраф по части первой статьи о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (7.13 КоАП РФ) в размере от 15 000 до 200 000 рублей. Плюс виновника заставят обязательно демонтировать прибор за свой счет.

Еще одним поводом для исков часто становятся жалобы на сильный шум или конденсат. Если вентилятор гудит громче нормативов СанПиН или капли попадают на чужие окна и вещи, соседи снизу или управляющая организация могут подать в суд и выиграть дело.

"Чтобы спать спокойно, имеет смысл придерживаться нескольких простых правил. В новых жилых комплексах застройщики обычно заранее монтируют специальные корзины для блоков или выделяют помещение на этажах. Размещение внешнего блока кондиционера там, вероятно, снимет все юридические вопросы. Также бывает удобно спрятать систему внутри своей лоджии или на балконе. При отказе от выноса кронштейнов на общую стену договариваться с остальными людьми в доме не потребуется, так как используется территория внутри квартиры. Но важно правильно организовать отвод конденсата", – отметил эксперт.

Бондарь посоветовал сделать так, чтобы влага уходила напрямую в канализацию квартиры. Если ремонт уже сделан и это невозможно, трубка должна быть выведена так, чтобы капли ни при каких условиях не попадали на чужое имущество.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Некоторые управляющие компании разрабатывают единую концепцию размещения кондиционеров для конкретного дома. Например, строго по вертикальным осям окон или только со стороны двора. Можно запросить эти требования до вызова монтажников.

Если фасад – единственное доступное место, стоит инициировать общее собрание собственников. Получив необходимое большинство голосов (более 2/3 за) и официально оформив протокол, жильцы обеспечат себе правовую защиту от любых претензий, заключил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, что жалоба в диспетчерскую и составление акта о предоставлении некачественной услуги помогут уменьшить платежи за электричество, которое надолго отключили.

